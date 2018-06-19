Хакеры обнаружили опасную уязвимость в Windows 10

Хакерская группировка обнаружила способ обойти защиту в Windows 10. Вредоносное ПО распространяются под видом бесплатного анонимного VPN-сервиса s5Mark. После установки приложения происходит загрузка остальных компонентов вредоноса.

Вирус направлен на то, чтобы показывать пользователю рекламу, а также имитировать клики пользователей на объявлениях. Также злоумышленники способны делать скриншоты всех действий, осуществляемых пользователем на рабочем столе зараженного компьютера.

По данным экспертов, 90% зараженных устройств работают на Windows 10. Вирус коснулся жителей США, Европы, Китая и Индии.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

  И что тут нового? cheeky S5Mark is an adware program и известна относительно давно. Вонючим и жадным VPN-анонимщикам так и надо!

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