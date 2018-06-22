В Steam стартовала летняя распродажа

В Steam стартовала «Межгалактическая летняя распродажа».

Ежегодно компания старается добавить к обычной распродаже какую-нибудь мини-игру или ещё как-то разнообразить скидочные недели. В этом году всем пользователям Steam предлагается поиграть с другими в «Стимопланетян» и сразиться с зелёными унылоидами, чтобы получить коллекционные карточки. Также участники игры имеют шанс выиграть одну из игр о пиратах: Assassin’s Creed IV: Black Flag, Blackwake, Tempest: Pirate Action и The Caribbean Sail.

Помимо огромного количества скидок в цифровом магазине, которые будут доступны на всё время распродажи вплоть до её завершения 5 июля, ежедневно обещаны специальные предложения. В первый день речь идёт о следующем списке скидок:

30 % для Player Unknown's Battlegrounds;

до 75 % для серии Fallout;

40 % для Dead Cells;

70 % для Grim Dawn;

67 % для Everspace;

66 % для Tyranny;

40 % для Nino Kuni II;

50 % для Dark and Light;

и другие.

Также стоит упомянуть такие скидки, как 67 % для Ark: Survival Evolved и Dying Light: The Following Enhanced Edition, 75 % для Dark Souls III и до 85 % для серии Sonic.