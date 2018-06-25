Компания LG Electronics представила новые саундбары

Компания LG Electronics представила саундбары LG SK9Y, LG SK8. Особенностями моделей являются стильный лаконичный дизайн, поддержка технологии Dolby Atmos, преобразование звука с повышением частоты. Оба саундбара уже поступили в продажу в Беларуси.

Саундбары LG SK9Y, LG SK8 оснащены звуком голливудского качества от лидера рынка звуковых технологий - компании Dolby. С технологией Dolby Atmos звук перемещается в трехмерном пространстве, обеспечивая более реалистичное воспроизведение аудиоконтента. Саундбар LG SK9Y с высокой четкостью звука может без потерь воспроизводить стереозвук в качестве до 192 кГц/24 бит.

Саундбар LG SK9Y поддерживает технологию HDCP 2.2, которая позволяет наслаждаться полноценным просмотром контента в домашнем кинотеатре без снижения качества 4K-изображения. А стильный дизайн новых моделей позволит им органично вписаться в любой интерьер.

Система адаптивного контроля звука определяет тип воспроизводимого контента и автоматически выбирает звуковой режим, обеспечивая безупречное звучание.

Саундбары уже поступили в продажу в Беларуси в интернет-магазинах «21 век» и «5 элемент». Так, цена на LG SK8 у официального дилера стартует от 1224,98 белорусских рублей, а модель LG SK9Y можно прибрести от 1 705,48 рублей.