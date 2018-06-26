Представлен новый протокол безопасности Wi-Fi

Wi-Fi Alliance представил новый протокол безопасности Wi-Fi под названием WPA3. Протокол защищает сеть Wi-Fi от взлома методом подбора пароля и позволяет быстро подключить к роутеру умные гаджеты, всего лишь отсканировав на смартфоне QR-код. Предыдущий протокол WPA2 используется с 2004 г.

Также в WPA3 предусмотрена дополнительная защита от взлома, совершаемого методом подбора паролей. При этом типе атаки хакер перехватывает данные из потока Wi-Fi, отправляет их обратно на устройство жертвы и подбирает пароль снова и снова, пока не найдет совпадение. Но WPA3 использует безопасный протокол создания ключей между устройствами, известный как одновременная аутентификация равноправных элементов (Simultaneous Authentication of Equals, SAE).

Второе усовершенствование заключается в том, что если даже хакер подберет пароль, то данные, которые он сможет увидеть, будут ограничены. Благодаря шифрованию информации, которую передает Wi-Fi, злоумышленник сможет прочитать только те данные, которые в настоящий момент проходят через сеть, но не более старые.