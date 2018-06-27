Белорусы теперь могут покупать товары и услуги в рассрочку по всему миру

Альфа-Банк (Беларусь) запустил первую карту, которой можно оплачивать в рассрочку товары и услуги в любой точке мира без привязки к сети партнеров. Красную карту также можно использовать для покупок со скидками и экономии во время путешествий.

Картой можно оплачивать в рассрочку товары и услуги в любом магазине, вне зависимости от того, выступает ли оно партнером банка или нет. Платить деньгами банка также можно за рубежом и в интернете, в частности на eBay, AliExpress и Amazon. А еще карта позволяет снять взятые на время деньги в виде наличных.

Красная карта подходит и для путешествий. Так, рассрочка распространяется на онлайн-системы, вроде Booking.com и Airbnb. Она также действуют при расчетах за сервисы по покупке билетов и аренды автомобиля. К тому же карта предоставляет скидки при самостоятельном бронировании или 100-процентной предоплате путевки у туроператора. Предусмотрен и Tax Free – возврат НДС при покупках в других странах.

Банку удалось обойти одно важное ограничение: обычно на распродажах магазины не принимают карты рассрочки или отменяют скидки на акционные вещи. Красная карта, в отличие от аналогов, позволяет совершать покупки с дисконтом – так же, как и при оплате обычным «пластиком» или наличными.

«Развитие карт рассрочки стало всеобщим трендом, в том числе и в Беларуси. Однако раньше их возможности распространялись только на товары и услуги субъектов, входящих в партнерскую сеть. Мы же решили разрушить границы и предоставить держателям карт полную свободу действий: рассрочкой теперь можно пользоваться в любом заведении, причем не только внутри страны, но и за рубежом», – пояснили в Альфа-Банке.

Картой можно оплатить любой чек на сумму от 20 рублей, а верхняя граница зависит лишь от финансового состояния держателя. Первые два месяца картой рассрочки можно пользоваться бесплатно, а в последующем предусмотрена умеренная плата.

Срок рассрочки можно выбрать самостоятельно – в диапазоне от 1 до 12 месяцев. От этого зависят и проценты: так, рассрочка на два месяца обойдется в символические 0,000001% годовых, на три месяца – до 1,5% от суммы покупки, на полгода – до 4%, а на год – до 9,5%. «Пластиком» также можно пользоваться как кредитной картой.

В карте предусмотрен механизм финансовой защиты. Если вовремя не оплатить плановый платеж по рассрочке, то его сумма будет списана со счета кредитной карты. Тем самым можно избежать просрочки и не испортить кредитную историю.

Активировать рассрочку по Красной карте можно в приложении Insync.by или с помощью SMS.Нужно лишь выбрать сумму и срок рассрочки.