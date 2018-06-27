В World of Warships Blitz стартовала операция «Футбол» —уникальный летний игровой режим, который продлится до 15 июля. Операция вобрала в себя лучшие черты футбола и морского боя: зрелищность, дух соперничества, командную работу и громкие выстрелы.

В рамках режима командирам предстоит сразиться на особых кораблях в боях 3 на 3. Впервые в истории World of Warships Blitz потопленные суда смогут возвращаться в бой. А за это время игроки должны максимально использовать свое численное преимущество, не дожидаясь контратаки.

Как и в настоящем футболе, игрокам важно соблюдать баланс между атакой и обороной: одновременно стараясь «забить гол» в «ворота» противника (используя специальные торпеды ближнего действия) и отгоняя орудием главного калибра чересчур резвые вражеские корабли от своей «стойки».

Скачать игру и присоединиться к 7 миллионам игроков по всему миру можно через приложения App Store и Google Play — бесплатно.