Ролевая игра Pokemon Quest стала доступна на iOS и Android. На протяжении нескольких недель она была эксклюзивна для Nintendo Switch.

Проект похож на другие игры о покемонах: от пользователя требуется «собрать их всех» и заполнить книгу коллекций. Получать новых персонажей можно двумя способами: либо варить определённую еду в котле, привлекая их внимание, либо раз в сутки встречать гостя-покемона на своей базе и забирать его себе без каких-то дополнительных действий.

Мир игры разбит на несколько регионов с несколькими миссиями в каждом, а их зачистка всегда завершается битвой с особенно сильным боссом. Сражаться с противниками отправляется отряд из трёх покемонов, которых игрок выбирает среди всех доступных ему существ. Они не только повышают характеристики, зарабатывая уровни, но и могут быть улучшены с помощью камней, увеличивающих их силу атаки и запас здоровья.