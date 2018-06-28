Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор

Первоначальное решение по иску от 2011 года заключалось в признании Samsung виновной в нарушении патентов и постановлении выплатить компании Apple $1 млрд в качестве компенсации. Корейцы не согласились с вердиктом и подали апелляцию.

Разбирательства растянулись на несколько лет, и дело попало в Верховный суд. Высшая инстанция встала на сторону Samsung и вернула дело в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения. Оно завершилось в прошлом месяце, и на этот раз сумма компенсации, которую должна была выплатить Samsung, снизилась почти вдвое, до $539 млн.

Однако и такое решение не устроило компанию-ответчика, которая пообещала оспорить и его. Но до этого дело не дошло: накануне судья Люси Кох (Lucy Koh) подтвердила, что стороны достигли соглашения. При этом компании не раскрыли условий урегулирования спора.