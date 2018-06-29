После объединения «Яндекс» и Uber пользователи жалуются на работу сервиса

В начале года компании «Яндекс» и Uber сообщили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в Беларуси в составе новой компании. На днях работа этих сервисов в Минске была окончательно объединена. К клиентам, которые воспользовались приложением Uber, приезжало «Яндекс.Такси».

"С моим приложением Uber происходит что-то непонятное. Оно просто не открывается, либо открывается с большими проблемами. В ходе поездки сегодня у меня и ещё двух знакомых изменилась форма оплаты с карточки на наличные деньги. Однако никто ничего не менял. Приложение само так решило. Пример: я еду в такси и Яндекс-навигатор говорит: "Вид оплаты изменён на наличные". Водитель резко тормозит и говорит, что за наличку не поедет. Причем в этот же момент списываются деньги с карты. Я и водитель не знаем, что делать. Слава богу, все понимают все и довозят либо бесплатно, либо откатывают поездку", - рассказал KV.by свою историю читатель Валентин.

Также читатели сообщают о том, что значительно выросла стоимость поездок.