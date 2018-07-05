МТС увеличил покрытие 4G в регионах Беларуси

Скорости 4G стали доступны еще в 6 населенных пунктах Минской и Могилевской областей. Связь четвертого поколения от МТС заработала в поселке Большевик, деревнях Паперня, Конютичи, Комсомолец, Семково и городе Осиповичи. В итоге связью 4G могут пользоваться жители около 160 городов и поселков Беларуси.

Оператор также расширил емкость сети в Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областях. Здесь заработало 85 дополнительных базовых станций.

Сеть LTE в стране МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. В общем в 2018-м мобильный оператор планирует охватить 4G практически все районные центры Беларуси.