В YouTube для Android появился режим инкогнито

В нижней части страницы аккаунта появилась кнопка включения режима инкогнито. В нём не сохраняются ваши поисковые запросы и просмотры, а в правом верхнем углу появляется знакомый пользователям Chrome значок со шляпой. Также внизу экрана постоянно отображается надпись «Вы в режиме инкогнито».

«Когда вы выключаете режим инкогнито или перестаёте проявлять активность, ваши действия за последнюю сессию стираются, а ваш аккаунт становится таким, каким вы его видели в последний раз, — говорится в описании функции. — Ваши действия по-прежнему могут быть видны вашему работодателю, администрации школы или интернет-провайдеру».

Когда включён режим инкогнито, через приложение можно просматривать только домашний экран и ленту с набирающими популярность видеороликами. В разделах подписок, входящих сообщений, библиотеки и поиска вам напоминают, что информация о ваших действиях скрывается и в истории ничего не сохраняется. Если вы захотите добавить видео в плейлист, то внизу появится кнопка, позволяющая быстро выйти из режима инкогнито.

Нововведение доступно в приложении YouTube для Android версии 13.25.56.