В World of Tanks появится карта Минска

Разработчики игры World of Tanks готовят новую игровую локацию «Минск». Она частично повторяет ландшафт центра реального города. Карта пока находится в режиме тестирования и не доступна в игре, однако ее предфинальный вид можно рассмотреть в обзорах на YouTube.

«Время — начало 70-х годов. Мы постарались сохранить общий вид района цирка и площади Победы, но некоторые детали были изменены в угоду игровому процессу», — говорится в описании ролика на канале World of Tanks.

Когда произойдет релиз новой локации — пока неизвестно, сейчас идет тестирование карты.