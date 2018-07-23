Саммит G20 больше не считают криптовалюту опасной для мировой экономики

На саммите Большой Двадцатки признали, что развитие цифровой валюты не является угрозой для мировой экономики. При этом саму сферу криптовалюты все еще необходимо контролировать.

Так, G20 дала оценку деятельности Совета по финансовой стабильности, который консультирует страны Большой Двадцатки относительно мировых финансовых систем, и организаций, устанавливающих мировые стандарты. Сейчас от совета ожидают более детального мониторинга по вопросу развития криптовалют и всех возможных рисков. А в это время группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег займется стандартизацией критериев, применимых к криптоактивам.

В официальном документе также уточняется, что страны участницы в большей степени переживают за проблемы в сфере электронных денег, так к примеру, назвали защиту потребителей, целостность рынков, уклонение от налогов и финансирование терроризма.