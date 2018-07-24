Google представил обновленный дизайн нескольких приложений

Google представил обновленный дизайн нескольких фирменных приложений для Android в стиле дизайн-системы Material Design 2.0. На данный момент ролик о новинках в приложениях скрыт из общего доступа, однако портал AndroidInsider.ru успел сделать несколько скриншотов из видео, которые демонстрируют изменения интерфейса сервисов Google.

Gmail

Найти что-то родное в обновленном дизайне Gmail будет сложно даже для поклонников оригинального приложения. Догадаться, что это почтовый клиент от Google можно будет лишь по иконкам, которые не претерпели изменений. А вот привычная красная панель, что являлась «маркером» приложения и располагалась в верхней части интерфейса, теперь отсутствует.

«Google Фото»

Из оформления интерфейса для этого приложения убрали цветные элементы, оставив лишь тонкий цветной контур, что позволило «Google Фото» выглядеть легко и непринуждённо.

Google Maps и Google Drive

Эти приложения разгрузили от «тяжелых» шрифтов, «жирных» линий и ярких цветов. По-другому выглядит и веб-версия Google Maps: теперь она имеет округлые очертания, а не угловатые, как это было ранее. Громоздкая синяя панель с названием местности также отсутствует.