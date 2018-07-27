Акселератор ВТБ ищет стартапы, разрабатывающие решения для банков

Приглашаются стартапы, разрабатывающие решения для банков и крупных корпораций, принять участие в корпоративном Акселераторе ВТБ на базе GenerationS.

Акселератор ВТБ - программа ускоренного развития финтех-проектов, направленная на запуск пилотов совместно с крупнейшей финансовой структурой РФ. Это возможность для стартапов из стран СНГ и Европы:

  • выйти на рынок России;
  • провести CustDev, имея доступ к клиенту изнутри, в сопровождении ментора из ВТБ;
  • получить экспертизу внутри крупнейшей финансовой структуры ВТБ и менторов акселератора, имеющих опыт внедрения технологических продуктов в корпорациях;
  • внедрить свой продукт в систему ВТБ;
  • привлечь ВТБ, как инвестора в свою компанию;
  • привлечь внимание частных венчурных фондов в РФ.

Ждем проекты в  сферах:

  • Управление инвестициями;
  • Инструменты коммуникаций с потребителями (решения для минимизации времени клиента на взаимодействие с Банком, Решения для «онбординга клиентов» (создание удобных маркетплейсов, сервисов, модулей и банковских продуктов) и обучение клиентов работе с системой, лидогенерационные сервисы, геймификация, системы получения обратной связи от клиентов, маркетплейсы, новые сервисы для обработки и анализа транзакций клиентов),
  • Технологии «Know your customer»;
  • Кибербезопасность;
  • Решения для упрощения документооборота и составления шаблонов договоров;
  • Решения для автоматизации и централизации бизнес-процессов ПОД/ФТ;
  • Цифровые платформы обучения сотрудников новым навыкам;
  • Биометрия;
  • Системы искусственного интеллекта (Чат-боты, Голосовые боты, Робоэдвайзинг, Платформа для работы колл-центра корпоративного бизнеса, в том числе распознавание голоса, распознавание речи, Создание удобной и единой защищенной экосистемы \ среды общения сотрудников, Способ регистрации активностей с клиентами;
  • Blockchain;
  • Технологии скоринга;
  • Big Data&Analytics;

Подача заявок в Акселератор ВТБ  - до 31 августа. Участие для проектов бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке.

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Опубликовал: KVbot,

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