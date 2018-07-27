Акселератор ВТБ ищет стартапы, разрабатывающие решения для банков

Приглашаются стартапы, разрабатывающие решения для банков и крупных корпораций, принять участие в корпоративном Акселераторе ВТБ на базе GenerationS.

Акселератор ВТБ - программа ускоренного развития финтех-проектов, направленная на запуск пилотов совместно с крупнейшей финансовой структурой РФ. Это возможность для стартапов из стран СНГ и Европы:

выйти на рынок России;

провести CustDev, имея доступ к клиенту изнутри, в сопровождении ментора из ВТБ;

получить экспертизу внутри крупнейшей финансовой структуры ВТБ и менторов акселератора, имеющих опыт внедрения технологических продуктов в корпорациях;

внедрить свой продукт в систему ВТБ;

привлечь ВТБ, как инвестора в свою компанию;

привлечь внимание частных венчурных фондов в РФ.

Ждем проекты в сферах:

Управление инвестициями;

Инструменты коммуникаций с потребителями (решения для минимизации времени клиента на взаимодействие с Банком, Решения для «онбординга клиентов» (создание удобных маркетплейсов, сервисов, модулей и банковских продуктов) и обучение клиентов работе с системой, лидогенерационные сервисы, геймификация, системы получения обратной связи от клиентов, маркетплейсы, новые сервисы для обработки и анализа транзакций клиентов),

Технологии «Know your customer»;

Кибербезопасность;

Решения для упрощения документооборота и составления шаблонов договоров;

Решения для автоматизации и централизации бизнес-процессов ПОД/ФТ;

Цифровые платформы обучения сотрудников новым навыкам;

Биометрия;

Системы искусственного интеллекта (Чат-боты, Голосовые боты, Робоэдвайзинг, Платформа для работы колл-центра корпоративного бизнеса, в том числе распознавание голоса, распознавание речи, Создание удобной и единой защищенной экосистемы \ среды общения сотрудников, Способ регистрации активностей с клиентами;

Blockchain;

Технологии скоринга;

Big Data&Analytics;

Подача заявок в Акселератор ВТБ - до 31 августа. Участие для проектов бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке.