Акселератор ВТБ ищет стартапы, разрабатывающие решения для банков

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Приглашаются стартапы, разрабатывающие решения для банков и крупных корпораций, принять участие в корпоративном Акселераторе ВТБ на базе GenerationS.
Акселератор ВТБ - программа ускоренного развития финтех-проектов, направленная на запуск пилотов совместно с крупнейшей финансовой структурой РФ. Это возможность для стартапов из стран СНГ и Европы:
- выйти на рынок России;
- провести CustDev, имея доступ к клиенту изнутри, в сопровождении ментора из ВТБ;
- получить экспертизу внутри крупнейшей финансовой структуры ВТБ и менторов акселератора, имеющих опыт внедрения технологических продуктов в корпорациях;
- внедрить свой продукт в систему ВТБ;
- привлечь ВТБ, как инвестора в свою компанию;
- привлечь внимание частных венчурных фондов в РФ.
Ждем проекты в сферах:
- Управление инвестициями;
- Инструменты коммуникаций с потребителями (решения для минимизации времени клиента на взаимодействие с Банком, Решения для «онбординга клиентов» (создание удобных маркетплейсов, сервисов, модулей и банковских продуктов) и обучение клиентов работе с системой, лидогенерационные сервисы, геймификация, системы получения обратной связи от клиентов, маркетплейсы, новые сервисы для обработки и анализа транзакций клиентов),
- Технологии «Know your customer»;
- Кибербезопасность;
- Решения для упрощения документооборота и составления шаблонов договоров;
- Решения для автоматизации и централизации бизнес-процессов ПОД/ФТ;
- Цифровые платформы обучения сотрудников новым навыкам;
- Биометрия;
- Системы искусственного интеллекта (Чат-боты, Голосовые боты, Робоэдвайзинг, Платформа для работы колл-центра корпоративного бизнеса, в том числе распознавание голоса, распознавание речи, Создание удобной и единой защищенной экосистемы \ среды общения сотрудников, Способ регистрации активностей с клиентами;
- Blockchain;
- Технологии скоринга;
- Big Data&Analytics;
Подача заявок в Акселератор ВТБ - до 31 августа. Участие для проектов бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке.
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