В минском метро появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi  появился на одной из станций минского метрополитена.

"Это таки случилось, дело сдвинулось с мертвой точки: на Купаловской установили пока, похоже, единственную в метро Wi-Fi точку доступа. Девайс работает в открытом режиме", - сообщает Минский метрополитен на странице в Тwitter.

Точка пока работает в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь.
 

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Опубликовал: KVbot,

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