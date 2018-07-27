В минском метро появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появился на одной из станций минского метрополитена.

"Это таки случилось, дело сдвинулось с мертвой точки: на Купаловской установили пока, похоже, единственную в метро Wi-Fi точку доступа. Девайс работает в открытом режиме", - сообщает Минский метрополитен на странице в Тwitter.

Точка пока работает в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь.

