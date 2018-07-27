В минском метро появился бесплатный Wi-Fi

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Точка пока работает в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь.
Бесплатный Wi-Fi появился на одной из станций минского метрополитена.
"Это таки случилось, дело сдвинулось с мертвой точки: на Купаловской установили пока, похоже, единственную в метро Wi-Fi точку доступа. Девайс работает в открытом режиме", - сообщает Минский метрополитен на странице в Тwitter.
Точка пока работает в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь.
Комментарии
Зачем? (С)
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