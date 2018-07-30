«Белтелеком» запустил новую услугу «Турбокнопка»

Если абоненту необходимо увеличение скорости интернета на короткое время, например, для быстрого скачивания файлов больших объемов, отличным решением станет услуга «Турбокнопка».

После заказа «Турбокнопки» у абонента на определенное время (3 или 12 часов) увеличивается скорость до 75 Мбит/с на прием и до 37,5 Мбит/с на передачу. По окончании временного периода, на который была заказана услуга, скорость доступа восстанавливается в соответствии параметрами тарифного плана клиента.

Активировать услугу можно самостоятельно в кабинете пользователя или с помощью приложения «Мой Белтелеком».

Увеличение скорости доступа в интернет до 75/37,5 Мбит/с на 3 часа стоит 0,74 рубля, на 12 часов – 1,86 рубля. Списание денежных средств за оказанную услугу осуществляется сразу по факту заказа услуги в полном объеме.