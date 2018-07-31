9 сентября в World of Tanks может появиться карта «Минск»‍

Представители компании Wargaming сообщили, что представят новую карту для игры World of Tanks, которая получила название Минск. Это событие приурочено к Дню города Минска.

Над созданием карты трудилось более 45 специалистов. Более 10 месяцев шла работа. Сейчас мы будем запускать карту в игру. Около 95% высокодетализированных объектов для этой карты создавались специально для нее и на других локациях ранее не использовались. Масштаб карты – километр на километр.

World of Tanks - популярная онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом формате Второй мировой войны, разработанная белорусскими специалистами.