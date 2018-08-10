Google объявила о расширении возможностей клавиатуры Gboard

Компания Google объявила о расширении возможностей мобильной клавиатуры Gboard: теперь народам России станет проще набирать текст на различных языках.

Gboard — это экранная клавиатура для смартфонов и планшетов. В приложении есть функция непрерывного набора текста и подсказки, которые упрощают набор текста на маленьком экране. Чтобы напечатать слово, нужно провести пальцем по буквам.

Google отмечает, что в России говорят на нескольких десятках языков, кроме русского. Во многих таких языках применяются дополнительные кириллические символы, которых нет в стандартной раскладке, а это усложняет набор текстов. Чтобы решить проблему, Google работает с лингвистами и носителями языков, добавляя поддержку дополнительных диалектов.

Сообщается, что в Gboard теперь поддерживаются 25 языков России. В частности, появились бурятский, сибирско-татарский, талышский, ингушский и карачаево-балкарский языки, а также ливвиковское наречие.

Утверждается, что на сегодняшний день Gboard поддерживает самое большое количество языков России, нежели любая другая виртуальная клавиатура. Загрузить приложение на Android-устройства можно отсюда.