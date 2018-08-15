LG занялась развитием искусственного интеллекта в лабораториях США

Компания LG Electronics, один из ведущих игроков на рынке в реализации инновационных решений, намерена в ближайшее время усилить свои позиции в развитии продуктов на основе искусственного интеллекта, как для частных, так и для корпоративных потребителей. С этой целью компания совместно с признанными экспертами из академической среды и успешными стартаперами открывает крупные новые лаборатории в Северной Америке.

Знаменательным событием стало открытие новой лаборатории LG Electronics AI Research Lab в Канаде, которая является подразделением недавно расширенной лаборатории LG Silicon Valley AI Lab в г. Санта-Кларе, Калифорния. Таким образом, две североамериканские лаборатории будут способствовать развитию научно-исследовательского потенциала компании LG, который сейчас реализуется в лабораториях в Южной Корее, Индии и России. Все эти подразделения объединяет приверженность идее, что будущее – за искусственным интеллектом.

Кроме того, в LG планируют запустить партнерский исследовательский проект с Университетом Торонто, известным во всем мире своими наработками в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, особенно в области глубинного обучения.

«Совсем скоро искусственный интеллект затронет жизнь каждого из нас, что приведет к полной трансформации того, как мы живем, работаем и проводим свободное время, – заявил президент и технический директор LG Electronics доктор И.П. Парк. – Текущие наработки в применении искусственного интеллекта в сетевых устройствах обеспечивают возможность создания будущих “умных” городов, домов, компаний и устройств, наделенных функциями, которые мы сегодня и вообразить не можем».

В ходе пятилетнего научно-исследовательского партнерства с Университетом Торонто, бюджет которого исчисляется несколькими миллионами долларов, LG планирует развивать свою стратегию «Открытая платформа – Открытое партнерство – Открытое взаимодействие», нацеленную на расширение экосистемы искусственного интеллекта.

Профессор Вивек Гоэл, занимающий пост проректора по науке и инноватике в Университете Торонто, считает LG очень перспективным партнером в сфере исследований искусственного интеллекта. «Наш университет с нетерпением ждет начала проекта с компанией LG – одной из ведущих в сфере инновационных технологий, ведь наши ученые также много сделали для развития искусственного интеллекта. Присутствие подобных глобальных игроков в нашей среде открывает новые возможности для наших исследователей, стажеров и стартапов», – отметил профессор.

И.П. Парк развил тезис профессора Гоэла, заявив, что «решения в сфере искусственного интеллекта, основанные на глубинном обучении, радикальным образом изменят наше взаимодействие с окружающим миром. Оно станет проще благодаря использованию контекстуальных данных, например, биометрической информации, эмоций, жестов и, конечно же, голоса».