Сравнить Минск реальный и виртуальный можно будет на выставке

В Национальном историческом музее Республики Беларусь открылась необычная выставка «Минск реальный и виртуальный», на которой представлены уникальные снимки нашего города. Ее посетители могут увидеть архивные фотографии столицы и сравнить их с фрагментами виртуальной карты, созданной разработчиками онлайн-игры World of Tanks. Выставка создана в рамках подготовки к Дню города и Дню танкиста, который в этом году отмечается 9 сентября.

На архивных снимках, предоставленных Белорусским Телеграфным агентством, представлены центральные улицы Минска, от цирка до площади Победы, запечатленные фотографами около 50 лет назад. Рядом с фотографиями можно увидеть те же самые локации, воссозданные в мельчайших деталях разработчиками знаменитых «Танков» для карты «Минск».

«Компьютерные технологии сегодня открывают широчайшие возможности для воссоздания тех или иных исторических эпох, — говорит директор Национального исторического музея Павел Сапотько. — С их помощью можно увидеть, как выглядели прежде целые города, рассмотреть в деталях улицы, дома, памятники. Цель этой выставки — показать Минск 70-х годов как можно большему количеству людей, чтобы сохранить его образ в памяти нынешнего и будущих поколений».

«Игру World of Tanks часто называют виртуальным музеем, в котором можно увидеть военную технику середины ХХ века, — сказал Юрий Курявый, директор по оперированию World of Tanks в СНГ. — Теперь в нашем „музее“ появился еще и виртуальный Минск, в котором воссозданы городские ландшафты 50-летней давности. На этой выставке представлены наиболее интересные ракурсы нашей столицы в реальных и виртуальных изображениях. Я думаю, это будет хорошим подарком минчанам и гостям столицы к Дню города».

Выставка будет проходить в течение месяца и после Национального исторического музея будет представлена в ТРЦ Galleria Minsk. Финальный день показа экспозиции приходится на День танкиста, который будет отмечаться 9 сентября в парке Победы.