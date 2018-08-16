Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном года

Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association, EISA) опубликовала список победителей премии "Лучшие мобильные устройства 2018-2019". В него включены десять гаджетов, среди которых четыре смартфона.

Лучшим смартфоном признан Huawei P20 Pro. Эксперты отметили его тройную камеру, первоклассный дисплей и впечатляющую стеклянную "отделку".

Лучшим потребительским смартфоном назван Nokia 7 Plus. Лучшей покупкой за свои деньги признан смартфон Noa Element N10. Смартфон Honor 10 стал лидером в категории LifeStyle за дизайн и соотношение цена/качество.

Победители в других номинациях: