Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном года

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Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association, EISA) опубликовала список победителей премии "Лучшие мобильные устройства 2018-2019". В него включены десять гаджетов, среди которых четыре смартфона.
Лучшим смартфоном признан Huawei P20 Pro. Эксперты отметили его тройную камеру, первоклассный дисплей и впечатляющую стеклянную "отделку".
Лучшим потребительским смартфоном назван Nokia 7 Plus. Лучшей покупкой за свои деньги признан смартфон Noa Element N10. Смартфон Honor 10 стал лидером в категории LifeStyle за дизайн и соотношение цена/качество.
Победители в других номинациях:
- лучший плеер — Pioneer XDP-02U
- лучшие беспроводные внутриканальные наушники — JBL Endurance DIVE
- лучшие наушники с системой шумоподавления — AKG N700NC
- лучшая портативная колонка — JBL Xtreme 2
- лучшая акустическая система с голосовым помощником — LG XBOOM AI ThinQ WK7
- лучший портативный ЦАП и усилитель — iFI Audio xDSD.
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