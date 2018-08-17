Wi-Fi поможет находить взрывчатку в общественных местах

Группа ученых из университетов Ратгерса, Индианы и Пердью разработала метод обнаружения взрывчатки и химического оружия в общественных местах с помощью публичного Wi-Fi.

Система использует информацию о состоянии канала (Channel State Information, CSI) для анализа содержимого багажа, а для ее работы необходим лишь обычный Wi-Fi-роутер. По словам ученых, разработка позволяет не только проверить багаж на наличие потенциально опасных предметов, но и установить их состав.

Специалисты проанализировали 15 жидких и твердых предметов, которые находились в шести типах сумок. В результате система смогла с точностью в 99% отличить опасные предметы от неопасных, а также в 97% случаев определила их состав.

Будет ли разработка использоваться для обеспечения безопасности в общественных местах — пока неизвестно, система проходит первичные испытания.