Microsoft выложила бесплатный инструмент для написания драйверов Windows

Microsoft выпустила программную платформу (фреймворк) Driver Module Framework (DMF), призванную упростить процесс разработки структурированных WDF-драйверов (Windows Driver Frameworks) устройств для операционной системы Windows.

Кроме того, по заявлению Microsoft, использование нового инструмента позволит программистам с легкостью повторно использовать собственный код в различных драйверах или делиться им с другими разработчиками.

DMF был создан командой Microsoft Devices специально для разработки драйверов устройств-трансформеров Surface и изначально предназначался только для внутреннего использования. Теперь же исходный код фреймворка опубликован на Github, популярном веб-сервисе для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки, под свободной лицензией MIT, и доступен всем желающим.