«Белтелеком» предлагает новую услугу

«Белтелеком» предлагает абонентам подключить новую услугу «SMS-оповещение о приближении к порогу отключения».

В рамках услуги пользователи интернета, телевидения, «Умного дома» или пакетов услуг могут получать SMS-уведомления о необходимости пополнить баланс лицевого счета. Таким образом, клиенты будут заранее оповещены о приближении к порогу отключения. SMS высылается на указанный абонентом номер телефона или по умолчанию – на номер телефона, к которому привязано приложение «Мой Белтелеком».