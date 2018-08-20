«Белтелеком» предлагает новую услугу

«Белтелеком» предлагает абонентам подключить новую услугу «SMS-оповещение о приближении к порогу отключения».

В рамках услуги пользователи интернета, телевидения, «Умного дома» или пакетов услуг могут получать SMS-уведомления о необходимости пополнить баланс лицевого счета. Таким образом, клиенты будут заранее оповещены о приближении к порогу отключения. SMS высылается на указанный абонентом номер телефона или по умолчанию – на номер телефона, к которому привязано приложение «Мой Белтелеком».

Абонентская плата за «SMS-оповещение о приближении к порогу отключения» в месяц составляет 0,1 руб. Подключить услугу абонент может в приложении «Мой Белтелеком» либо в кабинете пользователя.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Давно пора было.

Прикольно, моя софтина тоже шлёт предупреждения о приближении к разным всяким порогам энергопотребления. И БТК её юзает. Но только в Минске.

Кроме того, SMS высылаются при любой неполноте данных.

:)

 

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Давно пора было.

Хм, а зачем нужна такая услуга нормальному человеку? У интернета и телевидения абонентка, по идее, фиксированная (про «Умный дом» не знаю). Достаточно раз в месяц, в тот день, когда оплачиваешь всю коммуналку, оплачивать эту самую фиксированную сумму - и "порог отключения" никогда не наступит. И никакие СМС при этом не нужны.

Аватар пользователя Lecron

Lecron

Хм, а зачем нужна такая услуга нормальному человеку? У интернета и телевидения абонентка, по идее, фиксированная. Достаточно раз в месяц..

Всяк бывает в жизни. Иногда денег мало на полную абонентку и приходится доплачивать в "середине" месяца. Иногда наоборот, лень каждый раз думать об этом и платишь сразу за полгода.

Тут вопрос стоит поставить иначе. Ладно за телек, но напоминать об интернете не через интернет...)))

Аватар пользователя Petro42

Petro42

Есть бабло - платишь. Нет бабла - нет интернета. Все справедливо. СМС нужны для картсчетов,  чтобы видно было,  когда остановиться со следующей бутылкой виски. А за интернет всегда одна сумма идет. О чем оповещать?

"Василий,  у тебя нет бабла и интернет кердыкнется завтра... "

Аватар пользователя mike

mike

Петро, имхо это Питон тебя проминусовал. Больше некому. :)

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Петро, имхо это Питон тебя проминусовал. Больше некому. :)

Вы, как обычно, дегазировались в лужу.

Аватар пользователя mike

mike

"ИМХО"видим?

Сорри, если не Вы. Здесь на форумах объективности никакой. Особенно от мусолящих, какой язык учить.

Главное -- услуга платная. :)

 

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