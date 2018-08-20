В Google намерены заменить Android новой системой в 2022 году

В Google собираются заменить операционную систему Android новой платформой в 2022 году. Ей может стать Fuchsia OS, разрабатываемая компанией, сообщает Bloomberg.

О существовании кода новой операционной системы от Google стало известно еще в 2016 году, когда ее код был опубликован на одном из популярных порталов, посвященных информационным технологиям. В компании долгое время не делали никаких заявлений относительно Fuchsia, а позже сообщили, что она носит экспериментальный характер.

СМИ удалось выяснить, что в Google уже назначили дату, когда новая ОС будет устанавливаться на пользовательские устройства. Согласно информации журналистов, презентация окончательной версии операционной системы состоится в 2022 году, а аппараты на ее базе появятся годом позднее.