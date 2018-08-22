Снова 2.9%: velcom тоже поднимает цены

Вслед за МТС, «Велком» тоже сообщает об изменении тарифов на некоторые услуги мобильной связи с 1 сентября 2018 года.

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов РБ, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2.9%.

Без изменений останутся:

стоимость тарифных планов фиксированной связи

абонентская плата тарифного плана lemon

размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств»

тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге

стоимость ряда дополнительных услуг

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Одновременно с указанными выше изменениями существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.

Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.

С новыми ценами на некоторые услуги связи можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и ПРИВЕТ.