World of Tanks получила масштабное обновление 1.1

World of Tanks продолжает мощное движение вперед: крупное обновление 1.1 добавило в игру родной для «Танков» Минск, переработанную систему личных боевых задач с возможностью заслужить уникальную бронетехнику и награды, танки Польши вместе с польской картой «Студянка». Также стартовало событие «Битва блогеров».

Новая карта «Минск» воссоздает центр столицы Беларуси начала 1970-х с беспрецедентной точностью. Благодаря использованию технологии фотосканирования в деталях воспроизведены даже барельефы и капители колонн зданий. Те, кто живет или бывал в Минске, легко узнают цирк, парк Горького, набережную Свислочи, оперный театр и архитектурный ансамбль на площади Победы. Те, кто еще не был на родине «Танков», смогут заранее освоиться в этом замечательном городе.

Личные боевые задачи кампании «Второй фронт» созданы с учетом пожеланий игроков. Их выполнение позволит «танкистам» заслужить в боях новые награды и бесплатно получить уникальную бронетехнику, которую невозможно добыть иным способом: британские ПТ-САУ Excalibur и средний танк Chimera, а также тяжелый советский танк «Объект 279 (р)» на четырех гусеницах, создававшийся для преодоления зон атомных ударов. Задачи можно выполнять в составе команды одного из четырех известных танковых блогеров региона СНГ (Amway921, LeBwa, Jove и Yusha), получая дополнительные очки за возвращенных в игру друзей. Личный вклад в «Битву блогеров» щедро вознаграждается (в том числе игровым золотом, командными эмблемами, надписями и стилями). Вернувшиеся игроки получат дополнительные подарки, а победители — уникальные шевроны.

Ветка танков Польши включает в себя машины межвоенного периода и Второй мировой. Их характерная черта — высокий разовый урон, к которому на верхних уровнях добавляется отличное бронирование. Польские тяжелые танки, хорошо подходящие для взлома обороны противника, созданы на основе чертежей молодых инженеров-конструкторов эпохи ПНР и никогда не были реализованы «в металле».

Вместе с польскими танками в World of Tanks появилась карта «Студянка». Локация создана на основе места крупного сражения Второй мировой, в котором советско-польская группировка разгромила танковые дивизии германского корпуса «Герман Геринг». Музыкальная тема карты построена вокруг польской народной песни «W moim ogródecku» («В моем саду») в исполнении фолк-рок-группы Żywiołak.