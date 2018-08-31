Яндекс.Погода поможет выбрать место для отдыха

На Яндекс.Погоде появились интерактивные таблицы со сравнением климата городов мира в разное время года. Теперь белорусским пользователям будет проще выбирать места для пляжного отдыха или, например, катания на лыжах.

Пользователь может выбрать до восьми городов и интересующий месяц — например, сравнить Палангу и Бургас в августе. Чтобы составить характеристику климата, Яндекс.Погода анализирует данные за 10 лет. В таблице есть все основные сведения: температура воздуха и воды, количество ясных и дождливых дней, информация о ветрах. На сервисе есть несколько готовых подборок, которые помогут решить популярные задачи: например, найти черноморский курорт для поездки в бархатный сезон или европейскую столицу для празднования Нового года.

Яндекс.Погода использует технологию Метеум, которая сочетает традиционные способы прогнозирования с возможностями машинного обучения. На сервисе доступны погодные карты температуры, давления, ветра и пыльцы. Благодаря им можно быстро узнать, какая погода будет в разных местах, например в городе и на даче. Яндекс.Погода доступна в браузере и в мобильном приложении для iOS и Android.