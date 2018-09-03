Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о введении новых настроек конфиденциальности. Теперь пользователи могут сделать свой профиль полностью приватным.

«Мы создаём сервисы, которые позволяют легко знакомиться с людьми и обмениваться информацией. Но при этом хотим предоставить вам все инструменты, чтобы вы могли сами выбирать, какой информацией и с кем делиться», — говорит администрация сервиса.

В разделе управления приватностью доступно более двух десятков разных настроек. В случае выбора полностью приватного профиля страница станет доступной только для друзей пользователя. Все остальные посетители будут видеть минимум информации — имя и фамилию, главную фотографию, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих с пользователем друзей. Кроме того, будут видны статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле.

Профиль в любой момент можно сделать открытым. Также можно задавать частичную приватность, управляя уровнями доступа к отдельным материалам и разделам.