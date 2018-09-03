beCloud на треть увеличил количество базовых станций 4G

В Беларуси заработало 1500 базовых станций LTE, об успешном запуске в коммерческую эксплуатацию сообщают технические специалисты инфраструктурного оператора beCloud.

Меньше чем за три месяца количество базовых в стране увеличилось на 30%, на карте сети доступа к высокоскоростному мобильному интернету появилось еще шесть крупных белорусских городов, а суммарный трафик пользователей превысил отметку в 72 тысячи терабайт.

К сети 4G в Беларуси теперь могут подключиться абоненты Осиповичей, Зельвы, Брагина, Большевика, Семково и Зацени. Наибольшее количество базовых станций появилось в Минске – за летний период 4G-сеть увеличилась на 61 базовую. Сеть усилила свое присутствие и в других крупных белорусских городах – в Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве включена 91 базовая станция, десять новых базовых появилось в Борисове.

Полуторатысячная базовая расположена в Могилеве. Всего же доступ к LTE-сети beCloud в Минске и регионах получили жители более 170 городов страны.

С июня этого года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 25 тысяч терабайт трафика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, популярность 4G возросла почти на 200% (9 тысяч терабайт в 2017-ом).

В долгосрочных планах первого инфраструктурного оператора – продолжать развитие LTE в Беларуси и подготовить ее для запуска технологии 5G. Сеть LTE в стране beCloud развивает в партнерстве с мобильными операторами МТС и life:).