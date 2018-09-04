МТС запустил для родителей мобильное приложение

МТС запустил приложение «Где дети?». Оно устанавливается на смартфоне родителей и позволяет в режиме онлайн получать данные о местоположении ребенка. Адрес определяется по координатам мобильного телефона ребенка. Новое приложение доступно для пользователей услуги «Семья под присмотром».

Теперь родители могут определять местоположение детей не только посредством SMS, веб-сайта www.mpoisk.by, но и в мобильном приложении. Точность определения местоположения — 300-500 м. Данные доступны только родителям, заказавшим услугу.

Мобильный интернет-трафик при использовании приложения «Где дети?» не тарифицируется. Чтобы начать пользоваться услугой отправьте бесплатное SMS с текстом «логин» на номер 7887. Две недели абоненты могут тестировать услугу бесплатно.

Стоимость услуги «Семья под присмотром» составляет 3,50 рублей в месяц. Сюда включено обслуживание трех абонентских номеров и неограниченное количество запросов местоположения членов семьи. Например, мама может контролировать перемещение двух детей или обоим родителям будут доступны данные о нахождении одного ребенка. Если к сервису подключено четыре и более абонентов, каждый запрос на определение местоположения для четвертого и последующих абонентов будет стоить 0,13 рублей.

Приложение «Где дети?» работает на устройствах с системой Android. Подробнее о новой услуге можете узнать здесь.

Абоненты, подключившие услугу с 25 августа по 30 сентября, получают бесплатное пользование не только первые 14 дней, но ещё дополнительно 30 дней! Акция доступна только для тех, кто подключает услугу впервые.

 

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Опубликовал: KVbot,

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