Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley почти в два раза увеличила свою долю в разработчике офшорного ПО EPAM Systems. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США; EPAM - американская структура, созданная выходцами из Беларуси.

В начале 2017 г. Morgan Stanley консолидировала 5% акций EPAM. На начало 2018 г. размер данного пакета вырос до 9,7%.

Morgan Stanley имеет долю и в ближайшем конкуренте EPAM, созданном российской группой IBS оффшорном разработчике ПО Luxoft. В 2015 г. Morgan Stanley скупил 7,2% акций Luxoft, но в 2018 г. доля Morgan Stanley в Luxoft снизилась до 2,5%.