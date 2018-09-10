В Google Play появился Tor для Android

В магазине Google Play появился Tor для Android. Также мобильную версию браузера можно скачать с официального сайта.

Приложение имеет статус альфа-версии, в связи с чем работает не совсем корректно. Однако базовые функции безопасности браузер обеспечивает – пользователям гарантировано анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Правда для этого необходимо отдельно установить инструмент под названием Orbot, который потребуется для настойки прокси-сервера. Позже он может быть интегрирован непосредственно в браузер.

Также разработчики отмечают, что Security Slider теперь находится в Настройках безопасности, но из-за ошибки, которая будет устранена позже, они появляются только после перезапуска приложения.