66 базовых станций 4G заработали в Гродненской области

МТС продолжает расширять емкость сети 4G в регионах: 66 дополнительных базовых станций LTE запущены в Гродненской области. Кроме того, связь четвертого поколения впервые пришла в Зельву. Таким образом, услуги 4G от МТС теперь доступны жителям всех районных центров Гродненщины.

Первая базовая станция 4G в области появилась в 2016-м году в Гродно. Следом, в 2017-м, попробовать интернет на новых скоростях смогли жители Лиды, Большой Берестовицы, Волковыска, Кореличей, Мостов, Островца, Сморгони и Щучина, а затем и всех остальных райцентров области.

Вместе с развитием сети оператор МТС совершенствует услуги и предлагает удобную линейку тарифов «4G». Их абонентам ежемесячно начисляется от 500 МБ до 6 ГБ.

Новые клиенты оператора, которые выберут тарифы «4G» по 28 февраля 2019 года, смогут пользоваться ими со скидкой на абонплату, также новичкам предоставляется бесплатный безлимитный по объему трафик на соцсети и мессенджеры на 90 дней. Бонусы предусмотрены и для действующих абонентов, которые перейдут на тарифы линейки «4G». Подробности здесь.

Компания МТС развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня преимуществами связи 4G от МТС могут пользоваться жители более 170 населенных пунктов страны.