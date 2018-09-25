Банковский троян атакует iOS-устройства

«Лаборатория Касперского» предупреждает о том, что мобильным устройствам под управлением операционной системы iOS угрожает вредоносная программа Roaming Mantis.

Это банковский троян, который изначально атаковал гаджеты на базе Android по всему миру. Теперь внимание злоумышленников привлекли смартфоны iPhone и планшеты iPad. Roaming Mantis использует фишинговые методы с целью кражи учётных данных пользователей iOS. Когда жертвы обращаются к веб-странице с мобильного устройства, происходит перенаправление на специальный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, её срок действия и код CVV.

Более того, Roaming Mantis пытается использовать iOS-устройства с целью скрытой добычи криптовалют. Его основной инструмент — сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого ранее трояном заражались ПК.

«Лаборатория Касперского» выяснила, что киберпреступники, стоящие за атаками Roaming Mantis, улучшают средства уклонения от обнаружения. Россия входит в число наиболее часто атакуемых зловредом стран.