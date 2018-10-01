Mojang анонсировала ролевую игру Minecraft

Компания Mojang представила новую ролевую игру, действие которой происходит в невероятно популярной вселенной Minecraft. Кооперативное приключение под названием Minecraft: Dungeons, как уверяют авторы, создано в духе классических ролевых проектов в жанре исследования подземелий.

Запуск игры, разрабатываемой небольшой командой в шведском отделении Mojang, ожидается на Windows (о других платформах пока ни слова) в 2019 году. Подземелья в Minecraft: Dungeons населены монстрами и знакомыми угловатыми персонажами из мира Minecraft. Игроки могут проходить её как в одиночку, так и в составе группы из четырёх человек. Узнаваемый визуальный стиль на месте, но графика явно доработана.

Вместо песочницы Dungeons предлагает приключение, наполненное привычными заданиями, персонажами, предметами и противниками. И хотя игроки могут исследовать эту новую блочную вселенную, речь не идёт об открытом мире.