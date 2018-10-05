БЖД собирается запустить мобильное приложение

В программе развития БЖД до 2020 года предусмотрен целый комплекс мероприятий на 2019 год: по работе контакт-центра, создание раздела "Услуги пассажирам", внедрение автоматизированной системы информирования пассажиров о движении поездов, создание навигационно-информационной среды, внедрение унифицированных стандартов поддержки пользователей.



По словам заместителя главного инженера БЖД Геннадия Глевицкого, наиболее интересными станут единый раздел "Услуги пассажирам" и мобильное приложение под таким же названием, благодаря которому можно будет купить билеты на пригородные поезда прямо в электричке во время движения. В разделе будут объединены расписание, система продаж билетов и все необходимое для пассажиров данные. По словам разработчиков, пользователей ждет простой интерфейс, минимум текста, понятные картинки и навигация. Раздел и мобильное приложение, вероятнее всего, презентуют на выставке ТИБО-2019 в мае.



Помимо этого, активно будут развиваться все электронные каналы продажи билетов, в том числе агентские продажи. Появятся новые формы оплаты и терминалы самообслуживания. В этом году через платежно-справочные терминалы рассчитывают продать уже более 1,3 миллиона билетов, 2 года назад эта цифра составляла примерно 746 000. Заметно выросли и онлайн-продажи проездных документов: с 16% от всех проданных билетов в 2017 году до 20% (по прогнозу) в 2018-м. В ближайшие годы белорусская железная дорога должна увеличить этот показатель до 50%.