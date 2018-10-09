МТС и beCloud анонсируют глобальные планы по развитию сети 4G в Беларуси

Первый инфраструктурный оператор Беларуси beCloud и МТС анонсируют глобальные планы по развитию 4G: сеть будет масштабирована за счет новых базовых станций и включения диапазона 2600 МГц по всей стране.

Сегодня 4G-связь обеспечивают 1510 базовых станций в более 180 городах и населенных пунктах страны. В рамках договоренностей принято решение о том, что их количество будет расти. Это позволит абонентам пользоваться всеми преимуществами связи четвертого поколения в крупных городах, небольших населенных пунктах, а также на значимых объектах страны.

Спрос на 4G-связь подтверждают цифры: количество пользователей мобильного интернета 4G среди абонентов МТС за год выросло в 2 раза. В 4 раза увеличилось и количество 4G-трафика: впервые объем 4G-трафика превысил объем трафика в сети 3G. В среднем в сентябре 2018-го года абонент, который пользуется интернетом, прокачал 4,2 Гб LTE-трафика. Это почти в три с половиной раза больше, чем год назад.

В городах, где уже есть связь четвертого поколения, LTE-сеть заработает в диапазоне 2600 МГц. Уже сейчас диапазон 2600 МГц работает в самых загруженных локациях Минска, Гомеля, Витебска, Могилева, а также в Мозыре, Солигорске, Борисове, Жодино, Горках и Барановичах. В ближайшее время расширить емкость сети планируется в Гродно, Бресте, Кобрине, Пинске, Ивацевичах, Полоцке, Новополоцке, Лиде, Островце и Молодечно. Также компании формируют дальнейшие планы по развитию диапазона 1800 МГц.