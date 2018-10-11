4G-связь МТС доступна во всех районных центрах Могилевской области

Скорости 4G от МТС пришли во все районные центры Могилевской области. Включение LTE в регионе проходило поэтапно. В этом году связь четвертого поколения появилась в Кличеве, Глуске, Кировске, Дрибине, Чаусах, Климовичах, Мстиславле, Костюковичах, Быхове, Осиповичах, Белыничах, Черикове, Хотимске, Краснополье и Славгороде. Всего в области сейчас работают более сотни базовых станций LTE.

Первая базовая станция 4G МТС заработала в регионе в декабре 2016-го в Могилеве. Затем скорости 4G пришли в Бобруйск, Круглое, Кричев и Горки, а в этом году и в остальные районные центры Могилевщины.

Чтобы абоненты могли ощутить преимущества LTE, МТС предложил специальную линейку тарифов «4G» с большими пакетами интернета. Их пользователям ежемесячно начисляется от 500 МБ до 6 ГБ трафика.

Для новых абонентов МТС, которые выберут тарифы «4G» по 28 февраля 2019 года, предусмотрены скидки на абонплату, также новичкам предоставляется бесплатный безлимитный по объему трафик на YouTube, соцсети и мессенджеры на 90 дней. Бонусы предусмотрены и для действующих абонентов, которые перейдут на тарифы линейки «4G».

LTE в Беларуси компания МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. Сегодня услуги связи 4G от МТС доступны жителям более 170 населенных пунктов страны.

В Могилевской области 4G-связь МТС работает в Белыничах, Бобруйске, Быхове, Глуске, Горках, Александрии, Дрибине, Кировске, Климовичах, Кличеве, Костюковичах, Краснополье, Кричеве, Круглое, Могилеве, Мстиславле, Осиповичах, Славгороде, Хотимске, Чаусах, Черикове, Шклове.