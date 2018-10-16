Плеер Winamp перезапустят в 2019 году

Уже в следующем году универсальный медиапроигрыватель Winamp, прославившийся в конце 90-х и в 2000-х годах, вернется в качестве единой мобильной платформы, которая будет поддерживать различные подписки и сервисы.

Пользователи нового Winamp смогут слушать не только сохраненные на конкретном устройстве файлы, но и подкасты, потоковые трансляции и то, что хранится в облачных сервисах. Компания Radionomy, которая владеет правами на Winamp, заявляет, что это идеальный плеер, который может обеспечить потребности пользователей.

Также Radionomy планирует популяризировать новый Winamp так, чтобы он стал единым средством для прослушивания на самых разных устройствах.