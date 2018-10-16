Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Американский миллиардер Пол Аллен, вместе с Биллом Гейтсом основавший Microsoft в 1970-е годы, умер в возрасте 65 лет. В заявлении семьи предпринимателя и филантропа говорится, что он умер вследствие осложнений онкологического заболевания.

В октябре Пол Аллен сказал, что у него была вновь диагностирована лимфома. В прошлом Аллен уже лечился от рака. Именно Аллен убедил своего школьного друга Гейтса оставить учебу в Гарварде, сосредоточившись вместо этого на создании компании, которая в будущем станет гигантом IT-индустрии.

В 1983 году Аллен после ссоры с Гейтсом ушел из Microsoft, сохранив часть акций компании и до 2000 годов оставаясь в совете директоров.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя Piton

Piton

М-да... Здоровье не купишь.

Аватар пользователя mike

mike

Piton пишет:

М-да... Здоровье не купишь.

Глубокая мысль. Но где-то я её слышал. И не раз.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Piton пишет:

М-да... Здоровье не купишь.

Глубокая мысль. Но где-то я её слышал. И не раз.

Тогда ещё одна не менее глубокая мысль: "Уж чья бы корова мычала".

Аватар пользователя mike

mike

"Уж чья бы корова мычала".

Да, в конце седьмого десятка мне сложно блистать здоровьем.

Такие дела, г-н хам.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

"Уж чья бы корова мычала".

Да, в конце седьмого десятка мне сложно блистать здоровьем.

Такие дела, г-н хам.

Каким боком моё высказывание относится к вашему здоровью?

Оно означает лишь то, что большая часть ваших комментов [тоже] не страдает оригинальностью. Другими словами: не стоит обвинять других в банальности, если сам не отличаешься новизной суждений.

Аватар пользователя mike

mike

Не стоит...

Да вы не только хам, но и наглец впридачу.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Не стоит...

Да вы не только хам, но и наглец впридачу.

В игнор.

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