МНС ответило на вопросы о "цифровом" декрете

На сайте Министерства по налогам и сборам опубликовано обзорное письмо по применению норм Декрета № 12 «О Парке высоких технологий» (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12. 2017 № 8). Данное письмо доступно по ссылке.

Напомним, что благодаря декрету значительно расширяется перечень видов деятельности резидентов Парка высоких технологий. Это позволило ещё до вступления документа привлечь много инновационных компаний. Более половины новых резидентов созданы с привлечением иностранного капитала.

Ключевые положения декрета - расширение видов деятельности резидентов ПВТ, поддержка ИТ-образования и подготовка кадров для отрасли, создание условий для развития продуктовых ИТ-компаний, комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии блокчейн, возможность работы с криптовалютами и осуществление ICO.