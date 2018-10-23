Samsung анонсировала новый портативный компьютер

Samsung Electronics анонсировала новый портативный компьютер, наделённый дизайном в ретро-стиле и быстрыми беспроводными коммуникациями.

В ассортименте южнокорейского производителя появилась модель Samsung Notebook Flash. Она получила 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Intel Pentium N5000 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 605, а также модуль Bluetooth 5.0 и сетевую карту с поддержкой беспроводной передачи данных Wi-Fi до 1,7 Гбит/с.

На клавиатуре, кнопки которой похожи на клавиши механической печатной машинки, находится сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello, а в качестве программной основы используется операционная система Windows 10 Home. Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 4 Гбайт, а для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель ёмкостью 128 Гбайт.

Габариты изделия равны 322,2 × 219,5 × 16,9 мм, масса — 1,37 кг. В число разъёмов входят HDMI, USB-C, USB3.0 и USB 2.0. Есть слот для карт памяти microSD.