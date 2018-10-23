МТС покрыл связью 4G все райцентры Брестской области

МТС обеспечил связью 4G все районные центры Брестской области. В этом году в регионе завершилось поэтапное включение LTE: связь четвертого поколения впервые пришла в Ганцевичи, всего за год в области заработало более полусотни дополнительных базовых станций 4G.

Потребление трафика в регионе растет: в этом году, по итогам лета, Брестский район стал самым интернет-активным 4G-регионом. В МТС подсчитали, что в среднем абонент здесь обычно использует около 2 116 Мб в месяц. Развитие сети LTE позволяет удовлетворить растущий спрос на онлайн-услуги и сервисы.

Первая базовая станция 4G МТС в области заработала в декабре 2016-го года в Бресте. В 2017-м мобильная связь четвертого поколения пришла в Барановичи, Пинск, Кобрин, Пружаны и другие районные центры области. В этом году скорости 4G стали доступны в Ганцевичах. Всего в регионе сейчас работают более 230 базовых станций LTE.

LTE в Беларуси компания МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. Сегодня услуги связи 4G от МТС доступны жителям более 180 населенных пунктов страны. Чтобы абоненты могли ощутить все преимущества LTE, МТС предлагает специальную линейку тарифов «4G» с большими пакетами интернета. Подробнее смотрите здесь.