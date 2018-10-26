Инженеры нашли способ ускорить интернет

Австралийские ученые разработали новый способ передачи данных по оптоволокну. Совместимая с существующими комплектующими система может быть легко введена в эксплуатацию и невероятно ускорить передачу данных. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Сейчас для передачи данных используется оптоволоконная система. На одном конце кабеля стоит устройство, кодирующее информацию в виде вспышек света, на другом — принимающее, которое эти вспышки декодирует. Сам кабель состоит из тончайших трубок толщиной с человеческий волос с отражающими стенками. Емкость передачи данных ограничена тем, что используется только свет видимого спектра и тем, что он движется строго вдоль трубки, отражаясь от стенок. Грубо говоря, информация передается как бы в двумерном пространстве.

Команда профессора Мин Гу из мельбурнского университета RMIT работает над такой оптоволоконной системой, которая сможет использовать другие спектры света, не воспринимаемые глазом человека. А, главное, этот свет закручен в спираль.

Используя колебания и форму световых волн и невидимые спектры света, новая технология увеличивает пропускную способность кабеля на порядки. Световые волны скручены в спираль чтобы увеличить уровень орбитального углового момента. Это создает третье измерение для прохождения информации. Профессор сравнивает ее со спиралью ДНК. Чем сильнее скручена спираль, тем больше информации передается.

Главная проблема была в принимающем устройстве: предыдущие получались размером с обеденный стол. Команда из Мельбурна впервые смогла миниатюризировать его так, что оно стало сопоставимо с сечением трубок оптоволоконного кабеля. «Наш наноэлектронный детектор орбитального углового момента похож на глаз, который словно может видеть информацию, переносимую скрученным светом, и декодировать ее для электронных приборов», — говорит профессор Гу.

Новую технологию можно использовать прямо на существующих телекоммуникационных сетях. Нынешние способы увеличения скорости передачи данных почти уперлись в потолок. Спиральный метод решает эту проблему дешево и просто.