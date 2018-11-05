World of Tanks подарит бонус-код всем болельщикам матча БАТЭ — «Челси»

8 ноября уже пятнадцатикратный чемпион Беларуси, команда БАТЭ, сразится с легендарным клубом «Челси» в рамках групповой стадии Лиги Европы — на этот раз на домашней арене в Борисове. Дома и стены помогают, но футболистов ждет и другая поддержка — в лице разработчиков и фанатов игры World of Tanks.

В ответ на недавний ролик БАТЭ, где талисман команды Маланка Грук обратился к болельщикам за поддержкой, стоя на танке, разработчики World of Tanks сняли свое посвящение БАТЭ и ее фанатам с участием своего талисмана — танка Т-34.

При активации бонус-кода игрок получит 2 личные боевые задачи — независимо от исхода матча:

За повреждение 11 танков (на это можно потратить любое число боев) игрок получит 5 маленьких аптечек, 5 маленьких ремкомплектов и 5 ручных огнетушителей;

За уничтожение 11 танков (также за любое число боев) игрок получит в аренду на 7 дней премиум-танк 8 уровня T26E4 SuperPershing со 100% обученным экипажем.

Боевые задачи действительны для техники от 4-го уровня и выше. Уровень противника не имеет значения.