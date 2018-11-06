Вышла новая версия браузера Opera для Android

В новой версии браузера Opera появился встроенный блокировщик окон об использовании cookie-файлов, который при активации блокирует все такие окна на том или ином сайте.

Блокировщик cookie-диалогов может быть активирован в настройках браузера в разделе “Блокировка рекламы”. При этом данная функция не запрещает сайтам использовать cookie-файлы. Для этого в Opera есть отдельная функция, позволяющая пользователям выбирать, принимать все или никакие cookie-файлы или же блокировать сторонние cookie-файлы.

В новой версии Opera для Android появились также клавиши быстрого доступа для домашнего экрана. Пользователи с версией Android 7.1 и выше могут теперь кликнуть на иконку лого O и увидеть клавиши быстрого доступа, с помощью которых можно начать новый поиск, отсканировать QR-код или открыть новую приватную вкладку. Вдобавок, пользователи могут также воспользоваться клавишей быстрого доступа для того или иного сайта на домашнем экране устройста, нажав и удерживая кнопку новой вкладки “+”.

Кроме того, Opera также включила новую настройку размера текста, которая доступна в основном меню и позволяет менять размер текста на сайтах. Если веб-сайт не оптимизирован для мобильного браузинга, то эта функция позволяет сделать просмотр таких сайтов более комфортным.

Opera доступна для скачивания в Play Маркете. Функция блокировки cookie-диалогов сегодня эксклюзивно доступна в браузере Opera для Android, но ее планируется реализовать вскоре и в других продуктах Opera.