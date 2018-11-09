EPAM купил британского цифрового консультанта за $35 млн

Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по приобретению британского агентства цифровой трансформации TH_NK (Think limited). В момент совершения сделки за приобретаемую компанию было заплачено $27 млн.

Кроме того, в течение года после сделки EPAM может заплатить продавцам еще $8,2 млн при выполнении определенных условий. То есть всего сумма сделки может достигнуть $35,2 млн.

EPAM, благодаря приобретению TH_NK, намерен усилить свои возможности по цифровому консалтингу в Великобритании и Западной Европе. Также сделка призвана помочь EPAM усилить свою глобальную продуктовую линейку.