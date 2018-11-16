Биткоин обновил годовой минимум

Всего за один день, среду 14 ноября, биткоин потерял свыше 10 % своей цены, которая в течение суток впервые с октября 2017 года опускалась до отметки $5390. Эксперты связывают это падение с готовящимся разделением Bitcoin Cash, который сам является «форком» классического Bitcoin и был запущен в августе 2017 года. Сейчас его стоимость на 90 % ниже, чем в период пикового роста в прошлом году. По мнению основателя и главы CoinList Энди Бромберга (Andy Bromberg), крупные инвесторы продают биткоины, чтобы покрыть риски, сопряжённые с грядущим «хард-форком» Bitcoin Cash — внедрением нового протокола, в результате чего появится новая цифровая валюта.

В минувшие сутки в «красной зоне» торговались и другие криптовалюты из первой десятки, включая Ethereum и XRP. На последнюю также давила ситуация с иском от инвесторов, требующих от компании Ripple компенсацию в размере $167,7 млн за якобы распространение незарегистрированных ценных бумаг и манипулирование стоимостью токена. Накануне иск передали в Федеральный суд США. В результате общая капитализация криптовалютного рынка за день сократилась более чем на 13 %.

За текущий год BTC потерял более 60 % своей стоимости. Ещё драматичнее падение его цены выглядит на фоне рекордных показателей конца прошлого года, когда криптовалюта торговалась на уровне $20 000. Подъём до таких значений произошёл очень стремительно — в начале октября 2017 года Bitcoin стоил чуть больше $4000, но уже к концу ноября подорожал до $11 000, а в декабре достиг абсолютного максимума, преодолев психологический барьер в $20 000 (данные CoinMarketCap).